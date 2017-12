Advogados de fundador do WikiLeaks pedem suspensão de mandado sueco de prisão Advogados suecos de Julian Assange entraram com um pedido na Justiça nesta terça-feira para a retirada de um mandado de prisão contra o fundador do WikiLeaks, que está há dois anos na Embaixada do Equador em Londres, para evitar que seja extraditado para a Suécia.