Advogado diz que ator Tracy Morgan está com dificuldades após acidente de carro

A limousine de Morgan foi atingida por um caminhão do Wal-Mart em junho e o ator e ex-integrante do programa de TV "Saturday Night Live" passou semanas em tratamento após o acidente.

O comediante James McNair morreu em decorrência da batida.

O advogado de Morgan, Benedict Morelli, disse que o ator sofreu uma lesão cerebral traumática e fraturou vários ossos, de acordo com o jornal Times of Trenton. Outros três passageiros ficaram feridos.

"Estamos esperando e rezando para ele voltar a ser como era", disse Morelli do lado de fora do tribunal federal de Trenton, Nova Jersey.

Morelli disse que Morgan tem usado cadeira de rodas a passado por tratamento em casa, segundo o jornal.

Morgan e os passageiros sobreviventes estão processando o Wal-Mart pelo acidente. Os advogados de Morgan e do Wal-Mart estiveram no tribunal para agendar datas no processo civil.

Morgan e os outros passageiros sobreviventes afirmam que o Wal-Mart sabia ou deveria saber que o motorista de caminhão Kevin Roper estava acordado por mais de 24 horas antes do acidente, o que significa que, de acordo com a lei, ele não deveria estar na estrada.

O Wal-Mart argumenta que as lesões sofridas pelos sobreviventes foram causados no todo ou em parte por não estarem usando o cinto de segurança.

Roper foi acusado de homicídio e agressão e se declarou inocente.

(Reportagem de Ian Simpson, em Washington)