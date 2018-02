Adultério, rancor e assassinato em E a Vida Continua

André Luiz irrompeu no mercado editorial brasileiro em 1944, com um livro que se tornou clássico do espiritismo. Por certas características - era médico sanitarista, exerceu a função no Rio -, há quem sustente que se trata do espírito de Carlos Chagas. Em Nosso Lar, ele descreve uma cidade espiritual próxima à Terra, para onde vão os espíritos que acabaram de desencarnar.

Na forma de uma estrela de seis pontas, contém no centro a governadoria e é formada por módulos, cada um contendo a torre do seu ministério, como num centro administrativo. E a Vida Continua não deixa de ser um prolongamento de Nosso Lar, embora não seja o 2 do megassucesso, que o diretor Assis e a produtora Iafa Britz prometem. Os mortos do filme vão parar num hospital, cercado por um imenso jardim. A ideia do filme, como do livro, é de que a prática do autoexame é essencial para o aprimoramento espiritual, dentro da certeza de que a vida continua após a morte.

O filme segue as vidas cruzadas de uma mulher que vai se submeter a uma cirurgia delicada. É católica, mas a prática religiosa não preenche o espaço das dúvidas que a consomem. O marido tem outra e só espera por sua morte para legalizar a nova união. Ela conhece esse homem, que também vai passar pela prova de uma cirurgia. As vidas de ambos se cruzam numa teia de culpas, adultérios, rancores, assassinatos. Todas essas almas precisam se purgar.

E A VIDA CONTINUA - Direção: Paulo Figueiredo. Gênero: Drama (Brasil/2012, 99 min.). Classificação: 10 anos.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.