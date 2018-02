Adriane Galisteu é operada às pressas em SP

Adriane Galisteu foi operada às pressas, na terça, 4. Durante as gravações do programa Charme, do SBT, realizadas na segunda, a apresentadora sentiu-se mal e foi levada ao Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Após exames, acabou sendo submetida a uma cirurgia no útero para a retirada de um pólipo endometrial (espécie de projeção mucosa do tecido localizada no interior do útero). Apesar de passar bem, ela deve repousar por uma semana.