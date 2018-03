Adriane Galisteu acerta retorno para a Record A boa filha à casa retorna. Depois de muita especulação, Adriane Galisteu voltou de fato para a Record. Nos corredores da emissora já é fato que a loira deve desembarcar por lá ainda neste ano, assim que seu contrato com o SBT acabar. Já está tudo acertado. O retorno se deu após muitas tentativas de Galisteu de retomar sua vaga na emissora, deixada em 2004. Na época, a loira comandava o programa É Show e foi para o SBT por um salário na casa dos R$ 500 mil mensais. Uma bolada que a Record não pôde cobrir. Na bagagem para o SBT, a apresentadora levou a promessa de um programa diário, noturno, com entrevistas, convidados famosos, musicais, tudo orquestrado por ela. Acabou rifada nas tardes da emissora, comandando gincanas para donas de casa. Brigou com Silvio Santos, reclamou na imprensa, mas acabou ''cumprindo as ordens do patrão'', como ela mesma diz. Na época da saída de Galisteu, a direção da Record chegou a anunciar que para lá ela não voltaria nunca mais. Mudou de idéia. A apresentadora volta, resignada, mas já com a promessa de um programa noturno e semanal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo