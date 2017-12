Adriana Lima é a 4.ª mais sexy do mundo, dizem britânicos A modelo brasileira Adriana Lima foi votada a quarta mulher mais sexy do mundo pelos leitores da edição britânica da conceituada revista masculina FHM. Outra representante do Brasil, Alessandra Ambrósio, se classificou entre as vinte primeiras posições: a modelo gaúcha é a 11.ª primeira colocada. As brasileiras Ana Beatriz Barros e Gisele Bundchen também aparecem na lista, nas posições 50 e 51, respectivamente. A revista FHM é publicada em 30 países. Cerca de 8 milhões de leitores participaram das votações em todo o mundo. Em alta A lista deste ano mostra um aumento na popularidade das brasileiras entre os leitores britânicos. Em 2006, eles colocaram apenas uma brasileira, a modelo Gisele Bundchen, na lista das 100 mais. Gisele ficou em 80.º lugar. A lista americana de 2006, no entanto, trouxe Adriana em 27º, Alessandra em 56.º e Gisele em 83.º lugares. Favorita A campeã entre os britânicos em 2007 é a atriz americana Jessica Alba, estrela do filme A Cidade do Pecado, que completa 26 anos nessa semana. O editor da FHM, Chris Bell, disse que Jessica é "uma atriz talentosa, bem-sucedida e que claramente tem um apelo sexual que se traduz mundialmente". A modelo britânica Keeley Hazell e a atriz americana Eva Longoria, do seriado de televisão Desperate Housewives, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A quinta colocada, completando a lista das cinco mulheres mais sexy do mundo, é a atriz americana Scarlett Johansson, que no ano passado foi a terceira mais votada no Reino Unido. A vencedora do ano passado foi Keira Knightley, estrela de Piratas do Caribe. Este ano, ela ocupa a 12.ª posição. Americanas são ´queridinhas´ Beldades americanas têm a preferência dos leitores britânicos, que também colocaram Angelina Jolie e Hayden Panettiere entre as dez primeiras posições. A canadense Elisha Cuthbert ficou em décimo lugar. As dez mais incluem uma cantora, Cheryl Tweedy, do grupo feminino Girls Aloud. As outras integrantes da banda também aparecem na lista, mas em posições mais baixas. A ex-namorada do príncipe William, Kate Middleton, também figura na lista britânica. Ela subiu da 94.ª posição, no ano passado, para a 25.ª.