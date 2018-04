Adriana Calcanhotto faz show de abertura da Flip

Catherine Millet foi para a mesa literária do domingo, dia 5, às 11h30. Com isso, o historiador Simon Schama se apresenta com Lilia Moritz Schwarcz às 14h30 do mesmo Domingo. Em seguida (16h15), Edson Nery da Fonseca e Zuenir Ventura falam sobre memória afetiva, encerrando a homenagem a Manuel Bandeira. A mesa Livro de Cabeceira, em que convidados leem trechos de seus livros prediletos, será às 18 horas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.