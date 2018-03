Adolescente mexicana faz greve de fome para ir a casamento real

Uma adolescente está em greve de fome diante da embaixada britânica na Cidade do México para tentar ser convidada ao casamento do príncipe William com Kate Middelton, marcado para 29 de abril na abadia de Westminster, em Londres.

Estibalis Chávez, de 19 anos, diz que há oito dias não come e só toma água. Ela está acampada em uma tenda azul perto dos portões da embaixada.

"Vão me deixar morrer só por não me darem um convite para o casamento real?", escreveu ela em um dos panfletos que colocou perto da entrada do prédio colonial. "Este é o meu único sonho", diz outro cartaz, com uma foto do sorridente futuro casal real.

A embaixada não se pronunciou sobre o caso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chávez - uma moça miúda, com aparelho nos dentes, cabelo preso e óculos - disse na quinta-feira que sua campanha é inspirada na falecida princesa Diana, mãe do príncipe William.

"Acho que ela foi uma das mulheres mais interessantes da história, e uma das melhores e mais belas. Minha mãe era uma grande fã da Lady Di também, e ela morreu quando eu nasci, então prometi a mim mesma que iria ao casamento do filho dela."

"A embaixada poderia conversar com a Grã-Bretanha por mim, mas não fez isso", disse ela, que levou sua causa também ao Facebook. "Mas vou ficar aqui até não conseguir mais."

(Reportagem de Dave Graham)