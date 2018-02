Adoentado, Daniel Johnston cancela shows O show que Daniel Johnston faria na casa Beco 203, no sábado (9), foi cancelado devido a problemas de saúde do cantor e compositor americano. A informação partiu da produtora Popload Gig, responsável pela realização do evento. Seria a primeira vinda à America Latina do ícone indie, que sofre de distúrbios psicológicos e já foi citado como influência por Nirvana, Yo La Tengo e Sonic Youth, entre outros.