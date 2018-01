Adnet é alvo da Globo para 2º show noturno

aparece em pleno Programa Silvio Santos, anunciando seu perfume pela marca Jequiti, empresa de cosméticos do Grupo Silvio Santos. Como se não bastasse, o animador ainda promete R$ 50 para alguém da plateia que saiba o nome do rapaz.

A cena acima descrita fez parte do Programa Silvio Santos do último domingo, primeiro gravado pelo animador este ano e finalmente inaugurando a era da alta definição na seara de Silvio, que ainda resistia ao HD.

Cláudia Raia completa 30 anos de carreira em junho e prepara, além de um musical, um livro para a ocasião. Na obra, com design gráfico encomendado a Gringo Cardia, estarão 30 depoimentos de amigos seus.

Adriano Ricco deixou a direção artística do Domingão do Faustão e assina agora nos créditos de direção do Caldeirão do Huck. Paloma Duarte e Globo se reaproximam. Há a vontade de resgatá-la da Record, após mais de uma década, para uma das novas novelas do plim-plim.

Marcelo Tas mata saudade da sede da TV Cultura, hoje: como convidado, participa da bancada do Jornal da Cultura (JC), ao lado do jurista e professor Luiz Flávio Gomes. No ar às 22h, ao vivo.

O tributo aos 50 anos da Globo vai cruzar o Atlântico com um pacote de filmes que será exibido na Mostra Globo Filmes, organizada pela Globo Portugal dentro do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Lisboa, de 8 a 15/4. Na lista: Loucas para Casar, SOS Mulheres ao Mar, Entre Nós, Confia em Mim, Tim Maia e Irmã Dulce.

Enquanto o Agora É Tarde sai de cena, Marcelo Mansfield finaliza seu DVD - ao vivo no Comedians Club - e segue seu expediente na Bandnews FM.

Intrigas familiares em série A Netflix segue fazendo seu próprio acervo, e aí está Linda Cardellini, atriz do elenco de Bloodline, para endossar a prática. Em 13 episódios, todos já disponíveis na plataforma, o enredo se apoia em intrigas familiares no cenário de um hotel no sul da península da Flórida.