Adiado início de temporada de shows de Jair Rodrigues O início da temporada de shows do cantor Jair Rodrigues no Bar Brahma Ipiranga, em São Paulo, prevista inicialmente para ontem, foi adiado para a próxima terça-feira, dia 8 de setembro, por motivos técnicos. A série de apresentações do cantor, que homenageia seus 50 anos de carreira, acontece às terças-feiras do mês de setembro, com possibilidade de ser prorrogada.