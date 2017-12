Adiada audiência sobre custódia de filhos de Britney Uma audiência judicial sobre a custódia dos filhos de Britney Spears e Kevin Ferderline foi cancelada na segunda-feira, porque a cantora continua internada com problemas psiquiátricos, segundo a imprensa. Britney tenta recuperar o direito de ver os filhos, mas ela deve ficar mais duas semanas no Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde foi internada na quinta-feira, segundo o site de celebridades TMZ.com.. Ainda na segunda-feira, foi marcada uma audiência sobre a internação de Britney, de 26 anos. O pai dela, Jamie Spears, e o advogado Andrew Wallette já receberam provisoriamente o direito de administrar os bens dela. A Justiça também determinou que Sam Lutfi, que se apresenta como agente e confidente da cantora, não se aproxime dela. A vida da cantora ficou totalmente descontrolada nos últimos meses, quando passou a ser vista constantemente ao lado de Lutfi. Segundo a polícia, as autoridades locais gastaram 25 mil dólares para manter os fotógrafos afastados dela durante a ida até o hospital, na semana passada. Na sexta-feira, um vereador de Los Angeles propôs uma lei restringindo os movimentos de "paparazzi" que fotografam celebridades em locais públicos. (Reportagem de Dan Whitcomb e Steve Gorman)