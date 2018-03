Adeus por duas vezes

McCartney começou a ser gravado secretamente na Escócia, em 1969, bem no meio de sua lua de mel. Longe de estar em sua melhor forma, Paul soa inseguro, se adaptando à nova fase. Assim como seu título, é um disco cru, de produção simples e caseira, com Paul contando apenas com a esposa Linda (morta em 1998), autora das belas fotos de família que aparecem no encarte e que revelam ali as únicas pessoas com que Paul pôde contar nesta fase triste de sua vida.

O disco tem boas canções como Junk e Teddy Boy, compostas ainda nos tempos de Beatles, além de Every Night. Quem rouba a cena é a estonteante Maybe I"m Amazed, que aparece em mais duas versões no CD bônus com 7 faixas extras, o grande presente desta remasterização. Em McCartney II, Paul aparece novamente sozinho em sua casa, mas desta vez flertando com sintetizadores e fazendo experimentações. Os pontos altos são a dançante Coming Up e Waterfalls. O CD bônus traz Check My Machine, muito tocada nos bailes de samba rock daqui, com a participação de George Harrison.

PAUL MCCARTNEY

PAUL MCCARTNEY E MCCARTNEY II

Universal

Preço médio cada: R$ 32

BOM