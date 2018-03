Adeus, Charlie Harper

Já com Kutcher, a história é outra. As mulheres o adoram por seu romantismo - e por seu físico. Ah, ele sofre por amor... E tem aquele tórax! Como não colocá-lo no colo? Com o astro de comédias românticas, Two and a Half Men não poderia continuar sendo a mesma. O público feminino adorou. Os comentários, no dia seguinte à exibição do capítulo nos Estados Unidos, na semana passada, diziam respeito aos atributos do moço que, já avisou, aparecerá bastante em trajes mínimos.

Mas Two and a Half Men não é somente sobre Charlie. Alan (Jon Cryer) é responsável por grandes momentos da série como o episódio em que questiona a própria sexualidade ao criar uma amizade com o pai gay de um colega de seu filho Jake. Não há como saber se a série terá vida longa sem seu polêmico protagonista, mas uma coisa é certa: Two and a Half Men já garantiu seu lugar como uma das melhores comédias da atualidade.