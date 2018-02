Adélia Prado abre 9º Fórum das Letras em Ouro Preto Entre 29 maio e 2 de junho, no feriado de Corpus Christi, Ouro Preto recebe a 9.ª edição do Fórum das Letras. Com entrada gratuita e debates realizados no Cine Teatro Vila Rica, o evento discutirá o tema Literaturas da Origem e reunirá autores como Adélia Prado, que fará a conferência de abertura, Ângela Lago, Affonso Romano de San?Anna, Daniel Munduruku, Nei Lopes e Luisa Geisler, entre outros. O colunista Humberto Werneck e repórter Ivan Marsiglia, ambos do jornal O Estado de S.Paulo, também participam. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.