Adele sofre ataque de hacker e tem imagens pessoais divulgadas

Um hacker divulgou fotografias privadas, segundo publicou o jornal The Sun, de Londres. A cantora britânica foi vítima de um ataque de computador que roubou e espalhou pela internet várias fotos suas e de seu filho.

Entre as imagens, está um ultrassom de seu filho de três anos, lembranças de infância da cantora e um instantâneo do início de sua carreira em que ela aparece vestida de Papai Noel, que não tinha sido publicado até agora.

Segundo o jornal britânico, o roubo das imagens ocorreu quando um hacker conseguiu acesso ao email do namorado da cantora, Simon Konecki, onde estavam armazenadas as imagens. Adele soube do acontecimento quando alguns dos arquivos roubados apareceram em um grupo no Facebook dedicado aos fãs da cantora de Hello (sucesso do recente álbum 25).

Um desses fãs foi quem deu o alarme. "Eu me senti esmagado e com raiva quando vi as imagens. Elas são realmente privadas e ninguém deve compartilhar. Acho que é desagradável que alguém que se denomina um admirador de Adele, ficar espalhando essas fotos lá fora ", disse o fã ao The Sun.