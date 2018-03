ADELE É A MAIS VENDIDA DO ITUNES A britânica Adele conseguiu mais um marco: 21, seu álbum vencedor do Grammy, foi o disco mais vendido de 2012 no iTunes dos EUA, mantendo o sucesso quase dois anos após o lançamento, em fevereiro de 2011. O CD teve forte desempenho nas paradas musicais naquele ano e levou seis Grammys em fevereiro último. Adele, de 24 anos, que no ano passado se tornou a primeira artista a garantir três feitos no iTunes (álbum mais vendido, música e artista do ano), ficou à frente do álbum Red, da estrela de country pop Taylor Swift, e de Babel, da banda de folk britânica Mumford & Sons. O iTunes não revelou números das vendas nem estatísticas de download. / REUTERS