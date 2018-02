Adele anuncia em seu blog que está grávida Aos 24 anos, Adele está grávida de seu primeiro filho. A notícia foi publicada pela própria cantora inglesa em seu blog, na sexta-feira. No texto, ela diz estar "muito animada" por esperar um filho do empresário Simon Konecki, seu namorado desde o fim de 2011, e pede respeito a sua privacidade. "É um prazer anunciar que estamos esperando nosso primeiro filho. Queria que vocês ouvissem a novidade diretamente de mim. Obviamente, estamos nas nuvens e muito animados, mas, por favor, respeitem nossa privacidade nesse momento precioso", postou. Simon, de 36 anos, já é pai de uma menina de cinco anos, de seu casamento com a estilista Clary Fisher. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.