Adaptação do livro 'Reparação' abre Festival de Veneza

O Festival de Cinema de Veneza começa nesta quarta-feira com Atonement, adaptação do romance Reparação" de Ian McEwan, sobre uma garota que faz uma acusação falsa, que traz consequências trágicas, e busca reparar seu erro. Atonement é o primeiro dos 22 filmes da competição principal em Veneza e foi exibido para a imprensa antes da estréia glamourosa, com tapete vermelho, que acontecerá na noite desta quarta-feira, 29. Durante 11 dias a avenida beira-mar do Lido vai receber centenas de jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e críticos para assistir aos filmes e acompanhar as celebridades que virão para divulgar seus trabalhos e varar a noite em festas. Em Atonement, o jovem diretor britânico em ascensão Joe Wright volta a trabalhar com Keira Knightley, indicada ao Oscar por seu papel em Orgulho e Preconceito, que fizeram juntos em 2005. Desta vez a atriz de 22 anos representa Cecilia Tallis, cuja vida vira de ponta-cabeça quando sua irmã Briony acusa o amante de Cecilia, Robbie Turner (James McAvoy), de um crime que ele não cometeu. Briony se torna escritora e busca se redimir na vida real e também através de um romance que ela sabe será seu último. Joe Wright disse aos jornalistas: "Uma das dúvidas que tivemos ao adaptar o livro foi: será que o sucesso literário de Briony dará a impressão de que ela não pagou por seu crime?" "Espero que tenhamos mostrado que o sucesso literário ou profissional não é necessariamente o caminho para a redenção. A arte de Briony é seu caminho para a redenção, se é que ela chega a isso." Três Brionies Fiel à estrutura do livro, escrito em três atos, Briony é representada por três atrizes: Saoirse Ronan, quando ela tem 13 anos, Romola Garai, quando é enfermeira na 2.ª Guerra Mundial, e Vanessa Redgrave, quando é uma escritora envelhecida e doente. O primeiro ato acontece numa mansão inglesa no campo, na década de 1930, quando Turner é filho da empregada e Briony se deixa levar por sua imaginação. A história é transposta para os campos de batalha do norte da Europa no segundo ato, quando Wright procura recriar o caos da retirada das forças aliadas de Dunquerque numa única tomada longa. O terceiro ato acontece num hospital para soldados feridos, e o "epílogo", num estúdio de televisão onde Briony, já idosa, é entrevistada sobre seu livro. Keira Knightley disse que não tinha lido o livro quando o papel lhe foi oferecido. "Eu li o roteiro que Joe me entregou e chorei. Acho que qualquer roteiro que faz você chorar merece ser levado em consideração."