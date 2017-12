Adam Sandler lidera lista da Forbes dos atores menos rentáveis

O comediante norte-americano Adam Sandler liderou a lista da Forbes dos atores menos rentáveis de Hollywood, recebendo um salário elevado, mas com uma taxa de retorno mediana, afirmou a revista nesta segunda-feira. Sandler, de 47 anos, que atuou nas comédias recentes Jack & Jill e Este é o Meu Garoto, destronou Eddie Murphy. A Forbes estimou que os três últimos filmes de Sandler retornaram uma média de 3,40 dólares por cada dólar recebido por ele.

Murphy encabeçou a lista do ano passado, proporcionando uma média de 2,30 dólares nas bilheterias para cada dólar pago. Katherine Heigl, que trabalhou nos filmes de baixo desempenho Par Perfeito e Como Agarrar Meu Ex-Namorado, ficou um pouco atrás de Sandler, rendendo uma média de 3,50 dólares por cada dólar que ela ganhou.

A lista, compilada anualmente pela revista Forbes, conta os últimos três filmes de um ator ao longo dos últimos três anos. A lista deste ano foi fechada em 1º de junho e, por isso, não considerou a comédia de Sandler Gente Grande 2, lançado em julho e com bom desempenho nas bilheterias. A Forbes não revelou quanto Sandler ganhou em seus últimos três filmes. Mas a revista disse que ele era um dos poucos atores de cinema que ainda podia arrecadar mais de 15 milhões de dólares por filme.

Nos últimos anos, os estúdios de Hollywood mudaram as regras e têm preferido pagar cachês menores, optando por vincular os salários dos atores ao desempenho do filme nas bilheterias. A revista disse que analisou salários, orçamentos de filmes e despesas para calcular o retorno médio que cada ator traz por dólar pago. Reese Witherspoon, do filme recente Água para Elefantes e Guerra é Guerra, ficou em terceiro lugar na lista, com um retorno médio de 3,90 dólares para cada dólar pago.