Adam Sandler assina contrato com Netflix para fazer 4 filmes

O Netflix anunciou nesta quinta-feira que o ator e comediante Adam Sandler assinou contrato para estrelar e produzir quatro filmes que serão exibidos exclusivamente no serviço de vídeo online.

O acordo coloca o Netflix, que produz as séries ganhadoras do Emmy House of Cards e Orange Is the New Black, ainda mais envolvido em programação original.

"Seu apelo se estende por telespectadores de todas as idades -todo mundo tem um filme favorito (de Sandler)- e não apenas nos EUA, mas em todo o mundo", disse Ted Sarandos, diretor-chefe de conteúdo do Netflix, em um comunicado.

Os quatro filmes a serem produzidos pela empresa de Sandler, Happy Madison Productions, serão exibidos em quase 50 países onde o Netflix está disponível.

Sandler, de 48 anos e nascido no Brooklyn, em Nova York, começou a carreira como comediante em shows "stand-up" antes de ingressar no programa de TV da NBC Saturday Night Live. Seus filmes de sucesso incluem O Paizão, Afinado no Amor e Gente Grande.