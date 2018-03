Adaga de imperador do Taj Mahal pode valer US$ 1 mi em leilão Uma adaga adornada com ouro do imperador indiano que construiu o Taj Mahal pode alcançar um valor de até 1 milhão de dólares quando for a leilão no próximo mês, afirmaram especialistas. A adaga, que pertenceu à coleção do imperador Shah Jahan, é datada do período logo após a chegada do imperador da dinastia Mughal ao poder, no século 17. Inscrições na parte de trás da arma incluem os títulos oficiais de Jahan, dia e local de nascimento, informou a casa de leilões Bonhams. Jahan, que ficou no poder entre 1628 e 1658, construiu o majestoso mausoléu como memorial a sua mulher Mumtaz Mahal, que morreu durante o parto de seu 14o filho. Em seus últimos anos, o imperador foi aprisionado por seu filho Aurangzeb e passou o restante da vida admirando da janela de sua cela o Taj Mahal, localizado nas redondezas da cidade de Agra. Sua adaga é um dos inúmeros itens que serão leiloados da coleção particular do empresário da indústria têxtil francesa Jacques Desenfans. O leilão será em Londres em 10 de abril.