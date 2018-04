Acústico MTV de Sandy e Junior já é disco de platina Acústico e Ao Vivo geralmente rendem bons índices. Afinal, em épocas de crise do mercado fonográfico, nada como reciclar grandes sucessos e dizer que eles ganharam uma nova roupagem e ainda trazer alguns convidados especiais para dar um quê a mais ao disco. Pois bem, mal lançaram o CD ?Acústico MTV? e a dupla Sandy e Junior já conquistou disco de platina - em menos de uma semana. Além da questão do formato do disco, as vendagens inevitavelmente foram puxadas por este ser, segundo eles, o último disco da carreira. Donos de uma considerável parcela de fãs, não deu outra: seus admiradores correram às lojas para garantir o então último CD de Sandy e Junior. Segundo a gravadora Universal, a primeira tiragem de 50 mil cópias esgotou em apenas três dias. Uma nova ?fornada? de 20 mil CDs já está sendo disponibilizada e a expectativa é que se esgotem em poucos dias também. No repertório, um apanhado das canções da carreira de 17 anos da dupla, como, entre outras, Ilusão, Inesquecível e A Lenda. Os convidados aparecem em As Quatro Estações que ganhou um tom de ?quase MPB? com a participação de Marcelo Camelo, e em Enrosca formatada em versão blues, cantada entre Junior e Ivete Sangalo. O resultado sai até acertado, na medida em que Sandy aprendeu a medir os excessos da sua voz, provavelmente resultado de suas temporadas em que passeou pelo jazz, enquanto Junior se mostra mais desenvolto na área instrumental e nos arranjos. E ainda tem mais lançamento da dupla por aí, que já segue cidades do País para a turnê de despedida. O DVD Acústico MTV chega às lojas no dia 3 de setembro, com uma tiragem inicial ousada de 100 mil cópias. É, por mais que seus últimos trabalhos tenham ido mal em vendagens, não tem como negar: Sandy e Junior ainda são sinônimos de sucesso.