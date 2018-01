Acusado de perseguir Uma Thurman é só 'estranho', diz advogado Um homem acusado de ter perseguido a atriz Uma Thurman por dois anos pode ter sido estranho, assustador e obsessivo, mas não infringiu a lei, disse seu advogado a um júri em Nova York na segunda-feira. Jack Jordan, 37 anos, é acusado de enviar emails assediando o pai e irmão de Uma Thurman, de passar horas parado nos degraus do prédio em que a atriz vive, em Manhattan, e de visitar o trailer dela num set de filmagens. Ele está sendo acusado dos delitos de perseguição e assédio. Se for condenado, pode ser sentenciado a até um ano de prisão. A expectativa era que Uma Thurman fosse depor no tribunal ainda na segunda-feira ou na terça, disseram fontes do tribunal. "Ele a amava e possivelmente ainda a ame. Nunca quis irritar, ameaçar ou assustá-la", disse o advogado de Jordan, George Vomvolakis. "Estranho e assustador? Sim. Obcecado? Sim. Criminoso? Não." Mas a promotora assistente Colleen Walsh disse que Jordan fez "chantagem emocional" com Thurman e sua família, dizendo ao irmão dela que se mataria se a atriz não falasse com ele dentro de 24 a 48 horas. Jordan certa vez entregou à assistente pessoal da atriz um pacote contendo uma carta, sua carteira de motorista, um cartão postal da Estátua da Liberdade e outros objetos. (Por Edith Honan)