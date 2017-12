Acusado de abuso sexual, cantor britânico Cliff Richard cancela show

Richard, de 73 anos, que estava em Portugal quando a busca foi realizada, negou qualquer malfeito. Ele permanece em sua casa portuguesa desde a busca em sua propriedade em Berkshire, no sul da Inglaterra, e deve voltar à Grã-Bretanha no próximo mês.

"Sir Cliff deveria se apresentar em 26 de setembro em um evento beneficente na catedral de Canterbury, mas não quer que o evento seja ofuscado pela falsa alegação, e por isso cancelou”, declarou seu representante em um comunicado.

“Ele lamenta qualquer decepção ou inconveniência causada.”

Na semana passada, ao negar qualquer infração, Richard disse: “Há vários meses estou ciente das alegações de conduta imprópria contra mim que vêm circulando on-line. As alegações são completamente falsas.”

Richard, um dos artistas britânicos mais longevos, nasceu em 1940 com o nome de Harry Webb e em seus primórdios era visto por muitos com o Elvis Presley da Grã-Bretanha.

Com seu grupo, The Shadows, Richard foi um dos músicos britânicos mais bem-sucedidos no fim dos anos 1950 e início dos anos 1960 e continuou a emplacar sucessos ao longo das décadas.

(Reportagem de Stephen Addison)