ACUSAÇÕES E LIBERDADES POÉTICAS DIVIDEM COLEGAS

Quem saiu em defesa de Tarantino foi o diretor, também negro, Antoine Fuqua, de Dia de Treinamento. Ele disse à revista The Hollywood Reporter que Lee criticava Tarantino de maneira errada. "Não é assim que se faz com um colega. Se você discorda dele, chame-o para um café, converse sobre o assunto. Não faça isso publicamente." Fuqua também defendeu Tarantino da acusação de racismo. "Sou amigo de Jamie Foxx (protagonista de Django Livre) e sei que ele não faria um filme racista."

Tarantino usa muito em seus diálogos a palavra 'nigger', que tem forte conotação racista. A correção política baniu a 'N word' do dicionário e muita gente se recusa sequer a citá-la. Não apenas Tarantino, mas Jamie Foxx e Samuel L. Jackson defenderam o uso do termo como necessidade dramática. "Era assim que os senhores falavam na época. Reproduzir a fala não significa referendar o conceito deles", disse Jackson ao Estado. Outra polêmica vem do uso de óculos escuros por Django. Tarantino diz que o modelo usado por Jamie Foxx no filme existe desde meados de 1700, mas reconhece: usar os óculos como proteção solar e para ressaltar o aspecto 'mau' do personagem são liberdades dele. "E funciona, não?", provoca, rindo./ L.C.M.