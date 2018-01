Acusações de assédio ofuscam a Semana de Moda Paris

A Semana de Moda masculina começa nesta terça, 16, em Paris, marcada por acusações de assédio sexual por parte de modelos homens contra fotógrafos consagrados. Mario Testino, peruano, e Bruce Weber, americano, foram citados no sábado em artigo no New York Times, em iniciativa que se soma à onda de denúncias por assédio sexual que se multiplicam no mundo do entretenimento, da mídia, moda e política desde que explodiu o escândalo em torno do produtor Harvey Weinstein.

As acusações contra Testino e Weber, que já tinham sido denunciados por agressão sexual, levaram o grupo de imprensa Condé Nast (Vogue, Vanity Fair e GQ, principalmente) a encerrar a colaboração dos dois fotógrafos “até nova ordem”. Condé Nast, outras publicações e grandes marcas de moda anunciaram em outubro que parariam de trabalhar com outro fotógrafo, o também americano Terry Richardson, suspeito de ter assediado modelos durante anos.

Em uma carreira de mais de 40 anos, Testino, de 63 anos, acusado por 13 pessoas, fotografou dezenas de campanhas publicitárias de grandes grifes, assim como eventos muito midiáticos, como a foto oficial do noivado do príncipe William e Kate Middleton. “Era um predador sexual”, afirmou o ex-modelo Ryan Locke no NY Times, assegurando que durante uma sessão de fotos Testino pediu a todos que saíssem do estúdio para ficarem sozinhos e se jogar em cima dele. Quinze modelos masculinos acusaram Weber, denunciado na Justiça em dezembro por agressão sexual pelo modelo Jason Boyce. Contactados pela AFP, nem Testino nem Weber se manifestaram. Já o modelo Christopher Clark Cates lembrou que Weber mandou que ele se despisse para exercícios respiratórios antes de uma sessão de fotos.

