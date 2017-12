Acusação de abuso sexual contra executivo de Hollywood é retirada

No final da quarta-feira, Michael Egan, de 31 anos, solicitou voluntariamente a anulação da ação apresentada em abril. Egan também havia acusado o diretor Bryan Singer (“X-Men: Dias de um Futuro Esquecido) de abusá-lo sexualmente quando era um adolescente no final do anos 1990.

“As notícias de hoje afirmam a todos que a ótima reputação de David Neuman merece permanecer intacta e foi atacada sem mérito”, disse a advogada de Neuman, Patricia Glaser, em um comunicado.

Glaser também disse que “iremos responsabilizar aqueles que magoaram e prejudicaram equivocadamente fazendo declarações ultrajantes e falsas que não podem ser desfeitas”.

Não ficou claro se Neuman planeja alguma ação legal contra Egan.