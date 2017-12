Acordo encerra greve de assistentes da Broadway

A liga que representa os donos de teatro e produtores da Broadway entrou em acordo na noite de quarta-feira com o sindicato representante dos contra-regras e assistentes de palco encerrando a greve que fechou a maior parte das peças durante 19 dias. O acordo foi fechado depois de dois dias de negociações. A greve paralisou 27 espetáculos, deixando apenas oito abertos, onde existiam contratos diferentes com o sindicato. Segundo o jornal The New York Times, o gabinete da prefeitura de Nova York relatou que a greve custou US$ 2 milhões por dia, incluindo os prejuízos com restaurantes e compras, o que significa quase US$ 40 milhões em renda perdida durante toda a greve. Esta foi a segunda greve na Broadway em cinco anos e a mais longa desde que músicos pararam por 25 dias em 1975. Outra greve de músicos em 2003 durou apenas quatro dias. O anúncio do acordo foi feito por volta das 22h30 (horário local). "O contrato firmado é um bom acordo que serve à nossa indústria. O mais importante é que as luzes da Broadway vão brilhar novamente", disse Charlotte St. Martin, chefe da Liga dos Teatros e Produtores americanos. "Vocês representaram a si mesmos, às suas famílias e ao sindicato com orgulho. A Broadway está ansiosa para voltar ao trabalho, dando ao público a alegria da Broadway, o melhor entretenimento do mundo", disse James Claffey, presidente do sindicato dos contra-regras e assistentes de palco Local 1. Produtores e o sindicato negociavam sobre regras de trabalho no contrato dos assistentes e contra-regras. A liga dos produtores queria mudar regras que determinavam quantos assistentes deveriam trabalhar por dia em um espetáculo, períodos mínimos nos quais os assistentes deveriam ser chamados ao trabalho e os tipos de tarefas que estes assistentes poderiam realizar. A greve gerou grandes prejuízos para os principais espetáculos da Broadway como O Fantasma da Ópera e Mamma Mia pois os teatros permaneceram fechados durante o feriado do Dia de Ação de Graças, um dos mais lucrativos nos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.