Acordo Beatles - iTunes 'empacou', diz Paul McCartney

Paul McCartney afirmou que as negociações com o iTunes, a loja virtual da Apple, para disponibilizar o catálogo dos Beatles estão "empacadas". A música da banda ainda não está disponível para downloads legalizados. "Gostaríamos de fazer isso. Estamos tentando. Mas entendo que ainda existem alguns pontos delicados", disse o ex-beatle. McCartney disse que estão ocorrendo "negociações" com a antiga gravadora da banda, a EMI. "A EMI quer algo que não estamos preparados para dar. É entre a EMI e os Beatles, acho", disse. "A última informação que fiquei sabendo é que está empacado no momento. Mas eu realmente espero que (o acordo) aconteça, pois acho que deveria", acrescentou. A EMI, que é a dona das gravações dos Beatles, deve chegar a um acordo com a Apple Corps, a companhia estabelecida pela banda para cuidar de seu catálogo. 'Trabalho duro' Paul McCartney deu as declarações no lançamento de mais um álbum de seu projeto The Fireman, uma parceria com o produtor Martin "Youth" Glover. O último trabalho do projeto, Electric Arguments, mostra o ex-beatle indo numa direção mais experimental e obteve elogios da crítica. Este projeto do ex-beatle, assim como os álbuns solo de todos os quatro integrantes da banda já estão disponíveis no iTunes. A respeito do impasse no acordo com o iTunes, a EMI afirmou que está "trabalhando duro" para chegar num acordo. "Estamos trabalhando para garantir um acordo com a Apple Corps, para disponibilizar o lendário catálogo dos Beatles para os fãs no formato digital", afirmou um porta-voz da EMI. "Infelizmente as várias partes envolvidas ainda não conseguiram chegar a um acordo, mas realmente esperamos que, em breve, todos possam avançar (nesta questão)", acrescentou. Os fãs dos Beatles tinham esperanças de que o catálogo da banda fosse disponibilizado no formato digital depois que a Apple Inc - dona do iTunes - encerrou uma disputa judicial pela marca com a Apple Corps, em 2007. A maioria das grandes bandas já entrou em acordo com o iTunes para disponibilizar suas músicas no iTunes, exceto AC/DC, Kid Rock e Garth Brooks.