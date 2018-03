Acordes encerra temporada O Teatro Oficina Uzyna Uzona encerra a sua temporada 2012 com uma apresentação do espetáculo Acordes, em homenagem a Luis Antônio Martinez Corrêa, morto em 1987. A programação - que acontece anualmente no dia 23 de dezembro - contará com uma sessão especial da peça, às 14h30, no Teatro Oficina, que fica na Rua Jaceguai, 520, telefone 3106-2818. A peça, dirigida por Zé Celso, é uma versão do texto de Bertolt Brecht Das Badener Lehrstück Vom Einverständnis, de 1929.