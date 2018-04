No caso de nossa humanidade não é suficiente esperar que as coisas aconteçam, nós, pela nossa própria natureza, temos a responsabilidade de nos transformar no acontecimento de maior impacto, porque somos os seres capazes de inventar realidades. Nossos inventos são produto da necessidade e, por isso, quando ao longo do tempo as necessidades mudam, a realidade que inventamos também deve mudar. Dito assim parece fácil. Porém, há uma corrente conservadora na estrutura da civilização que coloca impedimentos e atrasa e necessária reinvenção. Atualmente, já caiu de madura a oportunidade dessa reinvenção e se nós não a fazemos acontecer por obra de nossa força de vontade, essa cairá sobre nossas cabeças como uma catástrofe qualquer a nos acordar.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As pressões são todas provocadas pela insegurança das pessoas próximas. Ante isso, você pode se deixar contaminar pela ansiedade alheia ou, pelo contrário, impor serenidade e confiança para que a verdade se torne evidente.

TOURO 21-4 a 20-5

A insegurança é incômoda, mas um enorme incentivo para você se movimentar e tomar atitudes que em outros momentos teriam parecido difíceis demais para encarar. Viver em segurança parece bom, mas não produz progresso.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nada será demais, nunca! As coisas acontecem na mesma medida em que nossa humanidade é capaz de pensá-las. Afinal, essa história de que os pensamentos criam realidade não é nada além da mais pura verdade, a maior de todas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Demonstre alegria com a mesma soltura e firmeza com que em outros momentos você teria deixado claro seu mau humor. A irradiação de alegria opera milagres nos relacionamentos, mas nem sempre compensa imediatamente.

LEÃO 22-7 a 22-8

Mude seu sistema de valores e começará a compreender melhor o mundo e as coisas que andaram acontecendo nos últimos tempos a você. O mundo não é uma entidade, o mundo é feito de pessoas que mudaram muito. Só falta você.

VIRGEM 23-8 a 22-9

É necessário curar as feridas abertas nos momentos em que você esperou muito das pessoas e pouco foi recebido. Essa expectativa pode ter sido depositada em momentos inadequados, não servindo para julgar o caráter delas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Os imprevistos que aparentam ser contrariedades podem ser aproveitados para melhorar os relacionamentos. Será tentador reagir com mau humor e agressividade, mas dessa forma sua alma não aproveitaria a oportunidade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Negar que as melhores coisas da vida precisam de paciência para ser conquistadas seria negar também a possibilidade de desfrutá-las. Entenda, definitivamente, que o tempo está a seu favor, trate-o como amigo e aliado.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Aproveite o impulso da fé e tome as atitudes inusitadas que surgiram impetuosamente em sua consciência. Com certeza, essas vão provocar certo tumulto, mas isso será melhor do que você fingir que não sentiu o que sentiu.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Preserve a boa vontade e, ainda que as pessoas próximas tomem atitudes que pareçam autoritárias ou severas demais, perdoe o estado de ânimo delas e continue em frente, desconsiderando esse tipo de situação.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Aplique aos outros as mesmas medidas que aplica à sua própria alma e verá que passará a criticar menos e a julgar quase ninguém. Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria um lugar muito mais habitável e livre.

PEIXES 20-2 a 20-3

É tentador acomodar-se porque isso pouparia você de continuar sendo a vidraça na qual todo mundo atira pedras. Porém, acomodar-se significaria recalcar os sonhos que fazem seu coração vibrar e a vida valer a pena.