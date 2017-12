Aclamada série de Frank Miller ganha edição de luxo Não que a gente queira ser saudosista ou denunciar a idade que tem, mas é impossível para um fã de quadrinhos não sentir um arrepio correr a espinha quando abrir a edição definitiva de Batman - O Cavaleiro das Trevas, que a Panini Comics acaba de lançar. O Cavaleiro das Trevas é uma aventura que mudou a maneira como os leitores viam os super-heróis. Na sombria década de 80, a DC Comics deu ao desenhista e roteirista Frank Miller (de Sin City) total liberdade para escrever uma série especial para o Batman. Miller pirou bonito, e quase faz o mundo esquecer do Batman de gosto duvidoso que desfilava de maiô colorido na TV dos anos 60. "Era uma época ótima para acompanhar os noticiários e produzir histórias em quadrinhos. Um período repleto de graves ameaças, forças impressionantes e eventos incrivelmente tolos produzidos pela mídia. O índice de criminalidade explodiu. A comédia também. Eram tempos de raiva, acidez e humor", descreve o autor no prefácio da edição especial. Miller imaginou um Batman menos folclórico e mais homem-morcego. Sombrio, e tão estranho quanto pode ser um sujeito milionário que vê os pais serem assassinados quando criança e jura fazer justiça. Ele cai numa luta abnegada contra o crime porque é especial ou simplesmente porque quer se vingar do que aconteceu a sua família? 11 de Setembro E super-herói pode se vingar? Para Frank Miller, pode sim. "O Cavaleiro das Trevas é obviamente uma história do Batman. Em grande parte, procurei usar toda a escalada da criminalidade no mundo ao meu redor para retratar um mundo que precisava de um gênio obsessivo, hercúleo e razoavelmente maníaco para pôr as coisas em ordem", explica. Em O Cavaleiro das Trevas, Bruce Wayne está à beira dos 50 anos, desacreditado, e em crise de identidade. Batman havia se aposentado 10 anos antes, mas Gotham City ainda sofre com uma escalada da violência. O caos social é acentuado pela pirotecnia da mídia, um dos alvos preferidos de Miller, aliás. A edição especial traz a duas aventuras escritas por Miller para o Cavaleiro das Trevas. Quinze anos depois do sucesso da série de 1985, o autor foi convidado a voltar ao personagem em 2000. "Eu já estava na metade de O Cavaleiro das Trevas 2 quando as Torres Gêmeas colapsaram", lembra ele. Vale a pena ver o 11 de Setembro pela retina de Batman. Com capa dura luxuosa, em prateado e preto, um miolo de 516 páginas em papel de primeira qualidade, o álbum não vai para o mercado com preço dos mais camaradas - R$ 95,90. Mas pode ser a solução para os que andaram perdendo um ou outro exemplar da série - coleção de gibis, como se sabe, é alvo fácil nas crises conjugais. A edição estará à venda só na loja Comix (Al. Jaú, 1.998, Cerqueira César, tels. 11-3088-9116 e 3083-2142).