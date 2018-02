Aclamada cineasta Nora Ephron morre aos 71 anos em Nova York

O jornal The New York Times citou o filho dela, Jacob Bernstein, dizendo que Nora morreu de pneumonia provocada por uma leucemia mieloide aguda. Ele é repórter freelancer do Times.

Uma porta-voz de sua agência, a Creative Artists Agency, baseada em Los Angeles, não quis comentar as notícias. Nicholas Latimer, porta-voz da editora Random House, disse à Reuters que Nora estava "gravemente doente", mas não pôde confirmar a morte da cineasta, que também foi noticiada pelos jornais The Washington Post e Daily Variety.

Nora, também conhecida pelo roteiro de "Julie&Julia", dirigido por ela, não havia falado publicamente sobre a doença nos últimas meses.

Durante uma longa carreira, ela escreveu para jornais e revistas e publicou livros e ensaios, além de se dedicar ao cinema.

Nora foi indicada três vezes ao Oscar pelos roteiros de "Harry e Sally", "Sintonia De Amor" e "Silkwood - O Retrato de Uma Coragem".

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)