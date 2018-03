Acidente na Broadway força cancelamento Uma sessão do musical Homem Aranha foi cancelada na quinta-feira por causa de um acidente com um dos atores da produção da Broadway. Daniel Curry prendeu o pé em um elevador montado em baixo do palco, usado pelos protagonistas para entrar e sair de cena. Em um primeiro momento, os organizadores da peça pediram aos espectadores que saíssem do teatro momentaneamente, mas acabaram optando por cancelar a sessão. De acordo com um porta-voz, as condições do ator são estáveis. / EFE