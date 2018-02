Acidente mata fã do Radiohead Um palco em Toronto, no Downsview Park, desabou antes de um show do Radiohead na tarde de sábado, esmagando um homem de cerca de trinta anos e ferindo mais três fãs da banda inglesa, informou a rede CBS. Chamadas de emergências chegaram por volta das 16h e havia ao menos uma ambulância no local. A polícia revelou que a morte do homem se deu no próprio local e que, embora não corresse perigo de morte, outro fã havia sido internado em um hospital das proximidades. O Twitter do Radiohead informou que o show foi cancelado e recomendou que os fãs não comparecessem à região do desastre. / CBS