Acidente em show do Linkin Park Uma mulher morreu e 19 pessoas ficaram feridas com a queda de um andaime pouco antes de um concerto da banda Linkin Park, ontem na Cidade do Cabo, África do Sul. A estrutura, construída para sustentar o outdoor de um dos patrocinadores do show, foi derrubada por fortes ventos. Envolvidos em um movimento que exige a regulamentação da edificação de palcos temporários nos Estados Unidos, os integrantes do grupo só souberam do acidente após o fim da apresentação e negaram qualquer relação com o patrocinador ou a entidade responsável pela montagem do andaime. Das 19 pessoas feridas, 12 permanecem internadas. / NYT