Acidente em lixão mata 3 e deixa 20 desaparecidos na Guatemala Pelo menos três pessoas morreram e 20 estão desaparecidas na sexta-feira por causa de um deslizamento sobre catadores num lixão da Guatemala, segundo equipes de resgate. Centenas de policiais e voluntários vasculham sobreviventes sob uma enorme pilha de pneus velhos, vidros quebrados, comida velha e até restos humanos. Dezenas de pessoas vêm todos os dias ao lixão especialmente para retirar metais e jóias que possa haver junto a cadáveres que famílias pobres atiram ali quando não têm condições de sustentar os jazigos no cemitério vizinho, segundo José Victor Chávez, membro da equipe de resgate. De acordo com ele, pelo menos seis crianças que acompanhavam parentes nessa procura estão entre os desaparecidos. A polícia disse haver 4 mortos e 14 desaparecidos. As autoridades disseram que as chuvas constantes entre a tarde de quinta-feira e a madrugada de sexta saturaram o solo, provocando o deslizamento. Há pouco mais de um mês, quatro pessoas haviam morrido num incidente semelhante no mesmo aterro. "Por causa das chuvas e do que aconteceu antes, as autoridades tentam impedir as pessoas de irem lá, mas a necessidade delas é tão grande que elas continuam vindo", disse o policial Gerson Contreras.