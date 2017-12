Acidente com trio elétrico mata 2 pessoas em Minas Um acidente com um caminhão de som que participava do Carnaval de Sabará, no interior de Minas Gerais, matou uma jovem de 16 anos e uma criança de 6 anos, informou a prefeitura da cidade neste domingo. Outras 12 pessoas se feriram. O caminhão que levava o bloco Mama África causou o acidente na madrugada de domingo em uma ladeira "quando, provavelmente, (o motorista) perdeu os freios", informou em seu site da Prefeitura de Sabará. A jovem e a criança foram atingidas pela roda traseira do caminhão. Segundo o site, a adolescente morreu no local e a criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Até o meio-dia deste domingo, oito das pessoas feridas e levadas ao hospital já tinham recebido alta, enquanto outras quatro estavam prestes a serem transferidas para hospitais mais bem equipados de Belo Horizonte, de acordo com a prefeitura. (Reportagem de Maurício Savarese)