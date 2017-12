Acidente com filho de amigo interrompe golfe de Obama nas férias

De férias no Havaí, onde cresceu, Obama voltou para casa às pressas logo depois de chegar ao campo de golfe para um jogo vespertino após ser informado do acidente com a criança.

O menino, identificado como filho de Eric e Cheryl Whitaker, amigos de Obama, está bem e não precisou levar pontos como previamente pensado, segundo informações oficiais.

"O filho de Eric e Cheryl Whitaker foi examinado e liberado do hospital. Ele está em casa brincando com amigos e se encontra bem", disse o porta-voz da Casa Branca Bill Burton.

Eric Whitaker estava na partida de golfe do presidente quando foi informado que seu filho sofreu um acidente. Uma ambulância com luzes acesas passou por uma van com repórteres perto do local onde se encontrava a família depois da chegada do presidente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Posteriormente, a ambulância saiu com as luzes ainda acesas e Obama voltou ao campo de golfe para jogar. Não há detalhes sobre o que ocorreu com a criança, mas um funcionário do governo Obama disse que o menino sofreu "um incidente de praia nada extraordinário".

(Reportagem de Jeff Mason)