Achada partitura original de Mozart Também ontem foi anunciada a descoberta da primeira edição de uma partitura que Wolfgang Amadeus Mozart escreveu aos 8 anos, em uma estância, em Londres. A obra foi encontrada por uma voluntária da ONG Oxfam em uma tenda de roupas e objetos em Reading, no sul da Inglaterra. Elestr Kee, que também é musicista, identificou o nome do compositor de Salzburg na partitura, com uma dedicatória em francês para a rainha Carlota, esposa do rei Jorge III da Inglaterra. A peça mencionava o título de Seis Sonatas para Clavicórdio. A casa de leilões Sotheby"s confirmou que a obra é de Mozart e foi escrita em janeiro do ano de 1765. / EFE