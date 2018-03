Acervo para sempre Caipira Picando Fumo, quadro de 1893 pintado por Almeida Júnior, é um dos grandes destaques da coleção da Pinacoteca do Estado. A partir de hoje, além de ver o óleo sobre tela (reproduzido, em detalhe, na foto) no segundo andar do prédio, qualquer admirador desta obra poderá também ter o luxo de ler um texto dedicado a ela, escrito pelo crítico Rodrigo Naves para o livro Arte Brasileira na Pinacoteca do Estado (240 pág., R$ 60), que será lançado hoje, às 11 horas, na instituição .