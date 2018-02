Acervo espalhado

O Centro Cultural São Paulo teve como inspiração o modelo multidisciplinar de um outro centro, o famoso Pompidou de Paris. A ideia foi do recém-falecido poeta Mario Chamie, quando secretário municipal de Cultura na década de 1980. "Para formar o CCSP, ele reuniu acervos de outras instituições", lembra Carlos Augusto Calil, atual secretário. "Os livros vieram da Biblioteca Mário de Andrade, a "Pinacoteca Municipal" foi composta com a coleção de arte reunida por Sergio Milliet, a discoteca com o material de Oneyda Alvarenga."

Inaugurado em 13 de maio de 1982, o espaço logo revelou problemas. Segundo Calil, as condições do edifício não facilitam a exposição de coleções, salvo de arte contemporânea. "O CCSP não é e nem pode se tornar um museu. A reunião desses acervos tem algo de arbitrário. E o tempo provou que não foi adequada."

Assim, em seu projeto de reforma, o acervo de música erudita da Discoteca será transferido para a futura Praça das Artes, junto à Escola Municipal de Música e aos corpos artísticos do Teatro Municipal. Cerca de 90% da coleção Oneyda Alvarenga seria deslocado, material que compreende aproximadamente 70 mil itens entre discos e partituras. A ideia de Calil é ainda levar o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no antigo prédio da Prodam, no Parque do Ibirapuera. Mas o local terá de ser reformado para receber adequadamente o material.

Para Ricardo Resende, diretor do CCSP, a instituição se dedicaria, em termos de exibição, a promover mostras de arte contemporânea - como o tradicional Programa de Exposições. Ele lembra que os demais acervos continuariam guardados no centro, daí a necessidade de construção da reserva técnica de grande porte no subsolo, ao lado do Laboratório de Conservação e Restauro. Financiador majoritário, o Ministério da Cultura já aprovou R$ 4 milhões para o projeto. "A obra deve se iniciar ainda no segundo semestre", acredita Calil.

Ricardo Resende conta que a Chácara Lane, imóvel da Prefeitura localizado na Rua da Consolação, vem sendo restaurada para se transformar em um espaço de exibição de obras sobre papel e fotografia - só de arte postal, por exemplo, são 8 mil itens.

Já para a Coleção de Arte da Cidade, com 3 mil obras entre pinturas, esculturas, desenhos e gravuras, não seria construída uma "Pinacoteca Municipal". As peças seriam exibidas em outros espaços, embora não se pense mais na Galeria Prestes Maia como opção. E o CCSP continuaria com sua política de aquisição.

Salas. Mesmo não sendo um patrimônio tombado, o prédio do CCSP, projetado pelos arquitetos Eurico Prado Lopes e Luiz Telles, não sofrerá uma reforma brusca. Uma nova sala de apresentações vai ser construída no subsolo, formando, assim, um núcleo cênico com a experimental Sala Ademar Guerra, conhecida como Porão. Como a preocupação é com a qualidade da acústica, a reforma teve a consultoria de José Augusto Mannis, professor do Departamento de Música da Unicamp.

Finalmente, a Sala Paulo Emilio, hoje utilizada para montagens teatrais, será transformada na segunda sala de cinema do espaço, com 100 lugares - a outra é a Sala Lima Barreto.

Uma das instituições culturais mais importantes da cidade, o CCSP recebia, em 2005, um orçamento de apenas R$ 3,6 milhões. Hoje já são R$ 13 milhões, mas ainda é insuficiente, segundo Resende. "Desse valor, cerca de R$ 8 milhões são gastos em manutenção e infraestrutura. O ideal seriam R$ 16 milhões."