Acertos ainda sobre a nova sede do museu Ainda não se tem a definição sobre a data de inauguração da nova sede do MAC-USP no complexo da ex-sede do Detran, na região do Ibirapuera. "No momento, a Secretaria de Estado da Cultura e a Universidade de São Paulo acertam detalhes do convênio para a manutenção do MAC em sua nova sede. Os dois edifícios destinados a exposições estão finalizados. As obras no anexo destinado a administração e reserva técnica devem terminar ainda no mês de outubro", segundo nota da Secretaria, responsável pela reforma do local.