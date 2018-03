AC/DC lançará CD e DVD ao vivo A banda australiana AC/DC vai lançar um CD e um DVD com as gravações dos shows na Argentina realizados em dezembro de 2009. As três apresentações no Estádio Monumental de Nuñez, do River Plate, em Buenos Aires, foram assistidos cada dia por 60 mil pessoas. O vocalista Brian Johnson confirmou a informação ontem ao canal OversteerTV, reproduzido pelo site NME. Em comunicado oficial, o grupo informou que lançará no dia 16 de abril um single de edição limitada com as faixas Shoot To Thrill e War Machine, gravadas nos shows de dezembro. Johnson aproveitou para informar que a banda ainda não tem planos de fazer nova turnê.