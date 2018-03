AC/DC faz show com ingressos esgotados em SP

A turnê que vem ao Brasil, a "Black Ice Tour", briga cabeça a cabeça em termos de logística com as de Madonna e U2. Possui cenografia de primeira - com uma locomotiva real ao fundo do palco pesando seis toneladas. A partir do momento em que o guitarrista Angus Young tocar os primeiros riffs de "Rock N?Roll Train", os fãs serão testemunhas de uma das produções ao vivo mais relevantes do rock. Não só por ser esta provavelmente a última turnê da banda - caso o vocalista Brian Johnson, de 62 anos, se aposente mesmo no término dos shows marcado para o meio do ano que vem - mas também pelo palco carregado de explosões e efeitos especiais, que consomem US$ 6 milhões.

Quem assistiu à última passagem da banda pelo Brasil, em 1996, pode se lembrar de como a abertura era explosiva e empolgante, com centenas de tijolos sendo derrubados por uma bola de ferro gigantesca. Hoje, além dos irmãos Young e do vocalista Brian Johnson, o AC/DC conta com Cliff Williams no baixo e Phil Rudd na bateria. O repertório do show traz cinco faixas do novo álbum fundidas a ferro e fogo a clássicos como "Highway To Hell", "Back in Black", "T.N.T" e "For Those About to Rock" - canção que fecha a apresentação.

Serão duas horas e meia de show para um público de 68 mil pessoas que esgotaram os ingressos em pouco mais de um dia após abertas as bilheterias. Gerações que já puderam acompanhar o AC/DC por duas vezes no País - a primeira no lendário Rock in Rio, em 1985, e a segunda com shows em São Paulo e Curitiba, em 1996 - subirão no vagão mais quente do rock. O baixinho vestido com roupa de colegial ganhou status de herói. É ele, Angus Young, quem faz o show do AC/DC. E aos fãs de rock, uma certeza: será o estádio do Morumbi o melhor lugar do mundo para se estar na noite de hoje. As informações são do Jornal da Tarde.

Repertório

Rock N? Roll Train*

Hell Ain?t A Bad Place To Be

Back In Black

Big Jack*

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Shot Down In Flames

Thunderstruck

Black Ice*

The Jack

Hells Bells

Shoot To Thrill

War Machine*

Dog Eat Dog

Anything Goes*

You Shook Me All Night Long

T.N.T.

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

BIS:

Highway To Hell

For Those About To Rock

(We Salute You)

*Músicas do último álbum ?Black Ice?