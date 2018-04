AC/DC anuncia show em São Paulo para novembro A banda australiana de hardrock AC/DC confirmou em seu site oficial uma única apresentação no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 27 de novembro, como parte da turnê mundial Black Ice. Segundo a Time For Fun, realizadora do evento, os ingressos começam a ser vendidos a partir de 1º de outubro. Informações sobre preços e horários serão divulgadas no dia 21 de setembro pelo site www.showacdc.com.br. Essa será a terceira passagem do grupo pelo Brasil. A última vez que o AC/DC se apresentou no País foi em 1996, pela turnê Ballbreaker. Onze anos antes, os músicos haviam participado do primeiro Rock in Rio, em 1985. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.