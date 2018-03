Ação de Zequinha, do 'Castelo', contra TV Cultura vira trabalhista

Mas o juiz Renato Guanaes Simões Thomsen, da 4ª Vara Cível, entende, segundo publicação no Diário Oficial de São Paulo, que a "participação na receita obtida em razão da exploração da imagem", em "produtos comercializados pela ré, (...) tem como origem uma relação de trabalho que o autor prestou à ré, na condição de ator do programa televisivo que ela produziu, sob orientação e supervisão dela." E conclui: "a autorização do uso da imagem do personagem interpretado pelo autor e a remuneração daí decorrentes são efeitos da relação de trabalho. (...) Isto posto, declino da competência para conhecer e julgar a presente demanda e determino a redistribuição a uma das Varas da Justiça do Trabalho da Capital."

O caso abre um precedente nas cobranças judiciais por uso de imagem, que aqui ganha contexto trabalhista.

Lançado em 1994, o Castelo Rá-Tim-Bum foi reprisado várias vezes pela Cultura, chegando a render 14 pontos - algo impossível para o patamar de audiência atual da emissora. Virou DVD, caderno, mochila, brinquedo e foi comercializado sob todas as formas, sendo hoje exibido fora do País, pela Globo Internacional. A maioria dos contratos do elenco da série, no entanto, não previa porcentuais de ganho para tanto sucesso.

430 mil views teve Sorria, Você Está Sendo Demitido, 1º episódio do Teste do Sofá, com Tatá Werneck – canal da Mobly criado pela VML. E Desilusão Ótica, o 2º episódio, estreou ontem.

Carrossel acabou, só que não: certa de que criança adora uma reprise, a direção do SBT nem permitirá que o último capítulo esfrie. E já programou a reapresentação da novela, desde o primeiro capítulo, a partir desta segunda-feira, às 18h30.

A série Brasil Sobre Trilhos, exibida pelo Jornal das Dez (GloboNews) em julho de 2012, ganhou o prêmio de destaque da região Sudeste, da Confederação Nacional da Indústria.

Solução 100% nacional de IPTV – TV via protocolo de internet – é o que promete a Cianet, uma das dezenas de empresas que marcam presença na feira da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), na próxima semana.

Neto, o nobre comentarista esportivo da Band, grava hoje mais um piloto de Baita Amigos, mesa redonda que estreia segunda-feira, no canal Band Sports, bem no horário do Bem Amigos de Galvão Bueno, via SporTV. E não é coincidência, claro.

Pesquisa Sexy Hot, canal erótico à la carte: “Homem chama mais a atenção de terno ou sem camisa?” Com suados 52%, acredite, venceu a primeira opção.

Namoro na TV

Ainda tateando a audiência do domingo, Rodrigo Faro grava novo quadro de namoro com Monique Evans. Da van, ela vê um repórter perguntar a homens na rua se namorariam com ela. Dependendo da resposta, Monique aparece. Domingo, na Record.