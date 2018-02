Ação Cultural da Petrobras dará R$ 14,5 milhões a projetos

O gerente executivo de Comunicação Institucional, Wilson Santarosa, admitiu que o MinC teve de insistir com a empresa para conseguir a quantia. "O dinheiro está curto. Em 2020, quando estivermos produzindo 6 milhões de barris de óleo por dia, vamos ter bastante dinheiro para investir na cultura brasileira", disse, do lado da ministra Ana de Hollanda, provocando risadas na plateia, formada por proponentes e integrantes do governo.

As regras dos editais estão em www.cultura.gov.br. Entre as áreas a serem contempladas, estão o circo, as artes visuais e a economia criativa - uma novidade (contará com R$ 1 milhão).