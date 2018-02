Ação com Aldrich e Lima Barreto

14H35 NA GLOBO

(Rebound). EUA, 2005. Direção de Steve Carr, com Martin Lawrence, Wendy Raquel Robinson, Breckin Meyer, Horatio Sanz, Oren Williams.

Martin Lawrence faz treinador que se preocupa mais com acordos comerciais do que com esporte. Quando treina time de incompetentes e trem de motivar adolescentes que nunca ganharam um jogo, ele próprio aprende algumas coisas sobre a vida. O tom é de comédia, dá para rir um pouco. Reprise, colorido, 86 min.

Arthur e os Minimoys

15H NA RECORD

(Arthur et les Minimoys). França, 2006. Direção de Luc Besson.

Mistura de live action - Mia Farrow faz a avó - e animação, na história de garoto que se envolve nas disputas de um reino habitado por criaturas liliputianas. O diretor e produtor Besson escreveu um livro, que depois virou filmes (no plural). Grande sucesso na França. Reprise, colorido, 86 min.

Mestres do Riso

18 H NA CULTURA

A emissora exibe quatro comédias do imortal criador de Carlitos, Charles Chaplin - Carlitos Faceiro, Carlitos à Beira-Mar, Carlitos Repórter e Carlitos no Teatro. São filmes realizados em 1914 e 15, quando ele ainda estabelecia seu personagem famoso.

Duplo Assalto

22 H NA REDE BRASIL

(The Hard Easy). EUA, 2005. Direção de Ari Ryan, com Henry Thomas, Vera Farmiga, David Boreanaz, Bruce Dern.

Duas quadrilhas planejam assaltar a m esma joalheria, e na mesma hora. A chance de os planos darem errado é grande. A questão - o assalto pode dar errado, mas e o filme? Veja, para conferir. Reprise, colorido, 105 min.

A Prova

22H15 na Band

A emissora fornece somente o título do programa que vai exibir no horário. Como existem dois filmes que se chamam A Prova, fica difícil saber qual será exibido. Pela duração anunciada (99 minutos), deve ser o de John Madden com Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins e Jake Gyllenhaal, sobre a filha de matemático que teme sofrer de esclerose múltipla, como o pai, e isso prejudica sua relação com os homens. O outro, da australiana Jocelyn Moorhouse, com Guy Pearce e Russell Crowe, é sobre fotógrafo cego e seu assistente, mas dura menos, 86 minutos.

Fé

22H30 NA CULTURA

Brasil, 2003. Direção de Ricardo Dias.

Contemporâneo de Santo Forte, de Eduardo Coutinho, este belo documentário investiga a religiosidade do povo brasileiro. Reprise, colorido, 86 min.

No Pique de Nova Iorque

23H25 NO SBT

(New York Minute). EUA, 2004. Direção de Dennie Gordon, com Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen, Jared Padalecki, Andy Richter.

Comédia sob medida para as irmãs Olsen. Ashley faz adolescente que só pensa no seu futuro como professora, enquanto Mary Kate negligencia a escola para investir numa carreira para o rock. Nada muito diferente - ou mais interessante - do que elas já tenham feito antes. Programa para tietes. Reprise, colorido, 91 min.

Todo Mundo em Pânico 4

23H28 NA GLOBO

(Scary Movie 4). EUA, 2006. Direção de David Zucker, com Anna Faris, Regina Hall, Craig Bierko, Bill Pullman, Anthony Anderson, Leslie Nielsen.

No quarto filme da série iniciada em 2000, o diretor Zucker continua parodiando grandes sucessos de Hollywood. A trama mistura horror japonês com Guerra dos Mundos e traz Leslie Nielsen - o tira atrapalhado de Corra Que a Polícia Vem Aí - na pele do presidente dos EUA. Reprise, colorido, 83 min.

O Cangaceiro

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 1953. Direção de Lima Barreto, com Alberto Ruschel, Marisa Prado, Milton Ribeiro, Vanja Orico, Adoniram Barbosa.

Clássico do cinema brasileiro, recebeu o prêmio de melhor filme de aventuras em Cannes. Cangaceiro envolve-se com professora sequestrada pelo bando que integra e provoca o ciúme da mulher do chefe, Galdino. O diretor Barreto reconstituiu seu Nordeste no interior de São Paulo, bebendo na fonte do mestre John Ford. Reprise, preto e branco, 105 min.

Vera Cruz

0H45 NA REDE BRASIL

(Vera Cruz). EUA, 1954. Direção de Robert Aldrich, com Gary Cooper,

Burt Lancaster, Ernest Borgnine, Denise Darcel, Sara Montiel, Charles Bronson.

No México de 1860, dupla de aventureiros planeja roubar carruagem cheia de ouro do imperador Maximiliano. O carisma de Gary Cooper e Burt Lancaster e a força da direção de Aldrich, um mestre da ação, fazem deste filme um clássico do western. Reprise, colorido, 93 min.

Alice e Martin

3H20 na Rede Brasil

(Alice et Martin). Espanha/França, 1999. Direção de André Techiné, com Juliete Binoche, Alexis Loret, Mathieu Amalric, Carmen Maura, Roschdy Zem.

Juliette Bionoche faz violinista que engravida de jovem que sofre de depressão crônica. Ele carrega a culpa pela morte do pai e quer se entregar à polícia. O cinema de Techiné trata sempre de carências afetivas e identidade sexual. É um autor de classe. Reprise, colorido, 90 min.